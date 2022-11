L'ex ds della Salernitana, Walter, ha concesso un'intervista a Sky per parlare del momento del calcio italiano.ALLEGRI E LO SCUDETTO - "Allegri è un allenatore a tutto tondo, guarda tutti i dettagli. La rimonta della Juventus non è casuale, ha fatto ritrovare alla squadra un modo di stare in campo, di pensare. È una prerogativa degli allenatori esperti e capaci di metabolizzare la sconfitta come Allegri. Ha avuto qualche difficoltà, è tornato da due anni di beato ozio. Ma ora la squadra competitiva al massimo. Per me la Juve tornerà in gioco per tutti gli obiettivi. Per lo scudetto deve fare una scalata furibonda, ma quello che sta facendo oggi in campo è tanto, è tornata a ragionare come una grande squadra. Dipenderà da come si ripresenta Pogba, perché Chiesa sembra tornato già in condizione. Se Pogba si ripresenterà al suo livello, la Juve se la giocherà fino in fondo anche per lo scudetto. Sembra un paradosso, ma io sono l'uomo dei paradossi".SCUDETTO - "Per vincere lo scudetto serve costruire una squadra da scudetto, l'allenatore è una variabile controllata. Rose forti come quelle di Napoli, Milan e in parte anche della Juve".