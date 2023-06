Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Walterha detto la sua anche sul momento dellae di Massimiliano. Ecco le sue parole: "Penso che sbaglino. Allegri ha dovuto sopportare una stagione difficilissima e ha portato comunque la squadra in una posizione di classifica accettabile. La Juve sarebbe comunque terza. Penso che Allegri dovrebbe essere lasciato in pace. Io alla Juve? Non direi mai di no, ci andrei subito".