In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Fanpage, l'ex ds della Roma Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla posizione della Juve.'Io alla Juve? Sarebbe un’esperienza elettrizzante, per chiunque. Il caso plusvalenze? È una parola che è diventata il male assoluto perché si è verificato quell’inciampo della Juventus, che riguarda anche altre squadre (perché le plusvalenze incrociate non si fanno da soli, ci vuole il concorso di altre società). Io, ad esempio, quando prendo un giocatore ho sempre valutato prima di tutto se è un rinforzo per la squadra e se è un prodotto rivendibile. Cioè, se poteva rappresentare una plusvalenza in futuro'.