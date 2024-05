Sandro, a Calciomercato.com, commenta così la situazione delicata dell'Inter."Nell’ultimo week end, al comunicato disperato di Zhang, parla di “giornata tremenda per questioni finanziarie”. Il tremendismo deriva solo dalla minaccia cinese di azioni legali, destinate a rallentare un passaggio di consegne possibilmente rapido e operativo. Pochi se ne accorgono. Per qualche ora Marotta sembra schierato a difesa di Zhang. Ma poi, già a San Siro in prossimità della festa Scudetto, il più bravo (e politico) dei dirigenti amplia il concetto. Di tremendo non c’è più nulla. Anzi: “Inter società solida, sfido chiunque a controllare i nostri conti”. Si arriva alla festa del Castello Sforzesco, dove lo sfarzo dialettico di Marotta tocca vette impensabili fino a poche ore prima: “Alzeremo l’asticella, non abbiamo paura perché siamo l’Inter”. Applausi.Beppe Marotta, per i pochissimi che non se ne fossero accorti, da oltre un anno è di fatto il presidente dell’Inter. Comanda, dirige, guida, asseconda, rimprovera, protegge, parla, contatta e contratta. Tutti i verbi immaginabili per chi “esercita le funzioni di”. Fondamentale anche la comunicazione. È stato assecondato Zhang nelle manifestazioni più social e giovanili (e innocue), con la ragionevole certezza che il fondo Oaktree sarebbe alla fine intervenuto, trovando, nell’ordine: 1) ottima squadra e Scudetto; 2) progetto stadio dilatato nei tempi giusti; 3) contratti datati 2027 per tutto il management che conta. Un capolavoro di strategia e diplomazia. E comunicazione, ancora di più".