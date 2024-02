Sandroha parlato ai microfoni di Pressing, sulle reti Mediaset, commentando la rete di Stephan El Shaarawy nella gara tra Inter e Roma. Paragonandola all'errore di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:"Il gol di El Shaarawy è identico all’azione di McKennie che serve Vlahovic, solo che il giocatore della Roma stoppa bene e segna, cosa che Vlahovic non fa ma è lo stesso contropiede subito dall’Inter. Rispetto agli anni scorso in fase offensiva l’Inter gioca uguale, non è migliorata in fase offensiva ma la grande forza sta nella solidità difensiva e lo dimostrano i numeri".