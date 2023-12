"Col Frosinone Vlahovic appena entrato ha sbagliato un gol clamoroso ma la differenza con le altre partite è che non si è abbattuto, anche giocando normale senza litigare col pallone. Sono contento per questo ragazzo perché alcune partite erano incomprensibili ma sta migliorando anche nel controllo a centrocampo", ha detto il giornalista Sandro Sabatini a Mediaset."È questo qua, è un gol disumano. Lui come Soulè, sono gioielli che valgano molto di più, non 20-30 milioni".