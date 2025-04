Sabatini: 'Giuntoli? Non ci sono errori'

Le parole di Waltera Diretta Stadio su 7Gold:GIUNTOLI - “Giuntoli ha portato a Torino i giocatori che doveva portare, non ci sono errori a monte. Il problema è il non coinvolgimento tecnico umorale del tecnico Motta, nessuno si aspettava le sue difficoltà, l’anno scorso aveva costruito un’opera d’arte e quest’anno mi aspettavo qualcosa di diverso, non così tanta fatica. Difficile ora il quarto posto con Tudor. La classifica rispecchia il comportamento delle squadre, il Milan non è superiore alla Juve”.

Le squadre di Sedie A devono puntare ancora su Walter Sabatini?“Lo faranno, voglio tornare in serie A e’ la mia categoria. Voglio tornare da luglio. Milan? Non mi permetterei mai di candidarmi, il Milan ha puntato ragazzi giovani e di talenti come Tare e D’Amico. Non posso dirvi se mi hanno contattato”