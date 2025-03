Sabatini: 'Giuntoli ha già chiamato alcuni allenatori. Thiago Motta lo sa'

Getty Images

Sandroè intervenuto ai microfoni di Pressing parlando della situazione attuale della Juventus e della panchina traballante di Thiago Motta. Le sue parole:"Se vedi Alberto Costa e pensi che è stato pagato 15 milioni non te lo spieghi, o Kelly 20 milioni. Ma non è colpa loro, la responsabilità è della società ma conta lo spessore di chi interpreta questi ruoli. Questa è una società vaga. Giuntoli è stato al fianco di Thiago Motta dai fuori rosa dell’estate fino ad ora, salvo poi negli ultimi mesi da quello che mi risulta affidare ad amici e conoscenti un po’ di telefonate esplorative con altri allenatori e Thiago Motta lo ha saputo. A me non risulta parlino tutti i giorni loro due".