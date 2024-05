Sandroai microfoni di SportMediaset ha commentato la situazione attuale della Juventus ed il futuro di Massimiliano. Le sue parole:"Alla Juventus i giocatori sanno da mesi che Massimiliano Allegri dovrebbe andare via e il fatto che ci sia un ambiente così ora è un miracolo. Se viene fatta una valutazione solo economica lasciando una situazione di mare aperto in tempesta per un altra stagione, probabilmente quei 20 milioni per l'addio di Allegri forse sono un investimento sulla tranquillità e sul progetto. Tifosi divisi a metà su Allegri? Ho sempre cercato di valutare queste manifestazioni per quello che sono e a volte non mi sembrano tanto spontanee nel bene e nel male e sono condizionate dai leader delle curve".