Sandrotramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha elogiato l'ex centrocampista della Juventus ora al Borussia Dortmundricordando proprio il suo passato in bianconero e il rimpianto che ora potrebbe rappresentare per la Vecchia Signora viste le prestazioni fornite e con gli attuali centrocampisti bianconeri. Queste le sue parole a riguardo:"Emre Can miglior centrocampista della Champions, dominante nel Borussia Dortmund, non fa rimpiangere Bellingham. con tutto il rispetto per McKennie, Rabiot e Locatelli, nell’attuale centrocampo della Juve giocherebbe fisso".