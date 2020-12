Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la questione rinnovo di contratto di Dybala e per fare una panoramica sul campionato dopo il turno di ieri: "Dybala o rinnova a gennaio o è sul mercato. La Juventus non può permettersi che vada a scadenza, non ha accettato il contratto perché vuole di più. Non credo che il Papu Gomez abbia canticchiato l'inno della Juve con malizia ma se lo ha fatto di proposito va oltre ogni qualsiasi immaginazione e mi cascano le braccia. La vittoria dell'Inter è pesantissima perché oltra al Napoli anche Milan, Juve e Atalanta non hanno vinto".