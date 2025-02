Sabatini dopo Juve-PSV: 'Vlahovic vulcano, i tifosi dovrebbero cantare questo coro'

Doposu calciomercato.com ha commentato la partita e in particolare la prestazione di chi è entrato dalla panchina: "Molto meglio i subentrati Conceiçao e Mbangula, coppia premiata dal gol del 2-1. Come al solito senza senso Koopmeiners, appena attento Thuram. Un vulcano Vlahovic, ma stappato solo per un quarto d’ora".Sul tabellino dei marcatori mettono l’autografo McKennie e Mbangula, ma il migliore è sicuramente Gatti. A volte le curve intonano il coro “noi vogliamo 11 leoni”. I tifosi della Juve dovrebbero urlare: “Noi vogliamo 11 Gatti”.