Le parole di Waltera LaPresse:"Non è un certo un discorso riferibile a Gianluca Vialli. Sto pensando a Vialli in maniera diversa, non lo penso come un oggetto di indagine. Sono come tutti perplesso ma Gianluca in questo momento lo lascerei stare, mi dispiace coinvolgere un ragazzo morto 10 giorni fa. Non credo che ci sia il doping nel calcio, alcuni medici ricorrono ad integratori. Ma è sempre un problema di quantità, è quella che viene forzata".