Sandro Sabatini, a Calciomercato.com, parla così del momento della Juve."Allegri, invece, viene accusato di non essere un vero juventino perché promette un posto nella prossima superChampions e poi si vedrà. Il discorso ha una sua spiegazione logica, che però si scontra con l’ideologia “no Max” e #allegriout. Anche con una maggiore disponibilità di Vlahović e Chiesa, la Juve diventa superiore a quello dell’anno scorso solo se Weah fa meglio di Cuadrado (e non è scontato), se torna l’atteso Pogba e se Rovella non fa rimpiangere Paredes (questo sì che è scontato). La Juve obbligata a vincere vale è ideologia, non logica".