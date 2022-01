Nel post partita di Napoli-Salernitana si sono ritrovati due vecchi amici davanti ai microfoni di Dazn. Da una parte Luciano Spalletti e dall'altra Walter Sabatini, che si è lamentato di alcune decisioni arbitrali: "Probabilmente avremmo perso lo stesso perché Spalletti è un genio, ma hanno ripristinato la regola del rigore ogni tre calci d'angolo che si facevano in piazza? Non mi sembrava ci fossero i due penalty per il Napoli".