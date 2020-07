Interpellato ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sulle polemiche sollevate ieri sera da Antonio Conte: "Faccio fatica a capire le sue frasi sui calendari: se l'Inter non perdeva le due partite con la Juventus, in testa c'era lui. Ricordiamoci che questo è un campionato di emergenza, che si cerca di far svolgere nel miglior modo possibile. Quando Conte vince è una persona, quando pareggia un'altra, quando perde è un uomo distrutto. La frase sul calendario è molto pericolosa, un attacco a Marotta che pochi hanno colto. La stagione dell'Inter? Prendo le distanze da chi la definisce grandissima, se l'Inter arriva seconda rispecchia la griglia di partenza. Ieri era fallo di Kolarov su Lautaro, ma a parte questo non ricordo grani torti arbitrali contro l'Inter in questo campionato".