Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, parla a Radio Sportiva della crisi dell'Inter di Antonio Conte: "Se Lukaku avesse segnato avremmo incensato l'Inter non Conte, è ora di smetterla di dire che se vince merito suo se perde colpa di altri, vale per lui come per tutti gli allenatori. Dal punto di vista tecnico se vedo vedere Eriksen in panchina 80 minuti c'è qualcosa che non va nelle scelte. La squadra era in difficoltà, non riusciva a tenere palla, e vederlo in panchina mi è sembrato come un jolly che ti resta in mano. D'Ambrosio in semifinale è stato il migliore e Young era il capitano del Man Utd, va bene dire che si può migliorare ma non credo quelli del Siviglia fosse migliore.



Se ci sono problemi familiari seri cambia tutto ci mancherebbe altro, se il problema è che torna a casa nervoso e litiga con la moglie succede a chi guadagna 1000 euro e succede anche a lui come agli altri allenatori. Credo Conte abbia fatto troppo un insalatone e non si è capito quale è l'ingrediente più importante per cui si lamenta.



La gestione della tensione è una grande risorsa umana, e anche della partita. Sull'1-0 per l'Inter si deve innervosire il Siviglia, Banega provoca ma Conte non si deve mettere su quel piano, il giallo lo deve far prendere a Banega non lui. Il giocatore se vede l'allenatore nervoso si innervosisce e se lo vede che litiga litiga anche lui, la squadra mi è sembrata inutilmente nervosa ad un certo punto. Se dovesse esserci la separazione vedo Allegri come la soluzione più naturale, ha la duttilità giusta per vedere realmente il valore di questa rosa che qualche potenzialità forse l'ha lasciata per strada".