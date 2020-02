A 'E' tv', Walter, dt del Bologna, ha parlato di Riccardo: "In fase di trattativa si è parlato di un eventuale loro riacquisto, ma nulla è stato messo nero su bianco ed è rimasto verbale. Al momento non è possibile pensare che possa andarsene per le cifre che vengono lette in giro. Qualora ci fosse un'uscita del giocatore, troveremo una compensazione, ma al momento non pensiamo a un suo addio, non è sul mercato. La sua valutazione non è inferiore ai 70 milioni".Secondo quanto riportato in esclusiva da IlBianconero.com , i ​rossoblù l’hanno riscattato in estate per 15 milioni di euro, ma nel futuro del giocatore potrebbe esserci ancora la Juve: i due club, infatti, hanno un accordo verbale per un contro riscatto in favore dei bianconeri fissato a 22,5 milioni il primo anno (estate 2020) e a 30 il secondo.