Sandro Sabatini, sul canale Youtube ha parlato del mercato che sta facendo la Juventus e l'ha paragonato con quello della passata stagione: "La Juve sta cercando di rimediare ad un mercato che l’anno scorso è costato 200 milioni però, malgrado questa spesa, la squadra è più debole rispetto a quella di un anno fa"."Vedo un mercato pieno di buone intenzioni, stanno facendo un lavoro migliore. Il manager Comolli, secondo me, è meglio di Giuntoli, però vediamo quello che succederà. È ancora presto".

"I titolari sono da una parte Conceicao e dall’altra Yildiz. Sancho ha fallito un sacco di occasioni, per me alla Juventus non partirebbe titolare".