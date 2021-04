Walter Sabatini rivela un retroscena choc legato all'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, raccontando che dopo la sua esperienza al Milan gli aveva fatto firmare un contratto con la Roma: "Non lo ha onorato. Gli avevo consigliato di lasciare il Milan e venire alla Roma, ma non è venuto e ha preferito andare alla Juventus - ha detto l'attuale dirigente del Bologna a Rete Oro - Così a quel punto i giallorossi si sono riorganizzati con altri allenatori come Garcia e Spalletti".