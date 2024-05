Sandroai microfoni di Calciomercato.com ha commentato le performance di Federico Chiesa e di Riccardo Orsolini. Il suo commento:"Partiamo da Chiesa. È più forte lui oppure, per esempio, il suo coetaneo Orsolini? Chiesa, senza dubbio! Chiedere a Spalletti per conferma. Chi sta rendendo di più tra i due? Orsolini! Clamoroso, ma è così. E anche nettamente. In stagione hanno lo stesso numero di assist, giocano in squadre simili come produzione offensiva e attenzione difensiva, ma Chiesa segna un gol ogni 278 minuti, invece Orsolini uno ogni 180’. Sintesi: lo juventino è più forte, il bolognese sta rendendo di più. Poi, per il ruolo di seconda punta/ala che entrambi interpretano sulla fascia, ci sarebbero altre stats da valutare. Ma la sintesi non cambierebbe".