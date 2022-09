Walterè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato di Paulo. Queste le sue parole:"Uno come lui fa pentire chi non ce l’ha. Non conosco le esigenze della Juve e per questo non saprei rispondere, ma dico che l’accanimento della Juve mi pare esagerato. Dico solo che per uno come Dybala si pentono tutti quelli che non ce l’hanno, ma comunque andare alla Roma non è mai una seconda scelta, perché la società sta facendo un gran percorso di crescita. Ora Paulo è pronto a fare altri 100 gol in Serie A con la Roma".