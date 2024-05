Sandroè intervenuto ai microfoni di Radio Radio commentando la situazione attuale della Juventus, sull'operato di Cristiano Giuntoli e sul futuro del tecnico. Le sue parole:"Thiago o non Thiago, comunque, Giuntoli per il momento ha concretizzato poco sul mercato. Ha preso Alcaraz a 6 milioni… ma Gaetano è meglio di Alcaraz tanto per fare un esempio. Prima o poi dovrà sciogliere dei nodi, ma credo lo farà con grande abilità e dopo quello che ha fatto al Napoli meritava la chance di andare alla Juventus".