Walter Sabatini, coordinatore aree tecniche di Bologna e Montreal Impact ha parlato anche del caso Mauro Icardi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "La Juve può diventare la numero uno anche in Europa. Senza Totti e De Rossi, a Roma è come se avessero tolto il centro storico. Senza di loro è una Roma possibile perché i giocatori passano, ma se non c'è il presidente è imperdonabile. Se avessi Icardi troverei un fidanzato a Wanda per farla allontanare da Mauro. Con tanti soldi porterei Neymar a Bologna".