Le parole di Sandroattraverso i suoi canali social:"Azione attesa ma anche doverosa da parte di Rocchi e di tuti gli arbitri contro l’uomo misterioso che intervistato dalle Iene ha rivelato di essere un arbitro ancora in attività e ha disposto a rivelare gli errori clamorosi commessi dagli arbitri in campo e dal Var con l’ombra opaca, diffusa, di una lotta politica per le poltrone arbitrali. A me qualche dubbio sulla autorevolezza della storia è venuto, perché il personaggio misterioso dice cose gravissime ma con la leggerezza del moviolista abbastanza scarso. Grave quel che dice, ma non sarebbe una perdita grave se smettesse di arbitrare. E poi, per educazione, quando si parla si mostra il volto e si fa sentire la voce. Se l’Aia non reagisce resta il percepito di un campionato opaco, se non falsato. Ed è quanto di peggio per tutti, soprattutto per Rocchi. Qualcosa deve fare, serve una reazione forte a caccia della verità, se no il messaggio dell’arbitro fa un danno enorme a tutto il calcio".