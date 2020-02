Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, commentando il momento in casa Juve: "Un po 'di sudditanza c'è verso le grandi, ma la Juve ha vinto 8 scudetti perché li ha meritati. Ed è anche vero che quando c'è un episodio controverso a favore della Juve se ne parla ovunque mentre al contrario la cassa di risonanza è diversa".



SUL VERONA - "Sorprendente con singoli, Kumbulla ha vinto 7 duelli con Milinkovic mi pare un gran difensore, Rrahmani ottimo, Pessina bel centrocampista, non so se sia tutto merito di Juric ma è una squadra che ha corsa e gioco per dar fastidio alla Juve".



SU OROSLINI - "È da Juve, mi piace. C'è una situazione contrattuale tutta da chiarire tra Bologna e bianconeri".