Walter, direttore sportivo attualmente in forza alla Salernitana, ma anche ex centrocampista, ha parlato a Notizie.it. Toccando un tema importante come l'abolizione delche inevitabilmente influenzerà il calciomercato invernale che si è aperto oggi. Queste le sue parole:"Abolizione decreto crescita? Una cosa che non aiuta, un po’ a tutti, anche e soprattutto perché il mercato ora riparte, ma più per le big che speravano di prendere giocatori dall’estero con un certo stipendio. Per noi cambia fino a un certo punto, sto ancora studiando la situazione, vedremo cosa fare".