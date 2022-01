Le parole di Walter Sabatini a Il Mattino: "Io nel calcio ne ho viste di tutte, potrebbero vincerne anche dieci di fila. La Juve mi pare scollegata. Dybala? Deve essere rispettato nella squadra dove gioca, è incommensurabile. Come lui c’è stato solo Omar Sivori. Ricordo il mio incontro con el Cabezon, ad Ariccia mi chiamano per una partita con la rappresentativa cantanti, c’era pure lui che aveva 44 anni ma se non gli davi subito la palla urlava qualsiasi tipo d’insulto, ma con quelle gambette a x faceva tunnel a chiunque".