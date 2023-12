Le parole di Sandro"Il calcio non è per tutti. Sono tutti bravi a parlare di monte ingaggi o possesso palla, sono tutti professori quelli che parlano del corto muso. Per i tifosi, il massimo della goduta è una vittoria di misura o al novantesimo. Quando gli attaccanti segnano i gol belli, anche il gioco sembra più bello. Se poi i gol sono bellissimi come quello di Yildiz, è giusto smettere di parlare di Allegri e iniziare a parlare di questo".