Il giornalista sportivo Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva analizzando la situazione della Juventus: "Se alla Juve manca Marotta? È un uomo che da equilibrio, uno di grande esperienza. Quindi dico di sì, ma non credo sia la cosa più importante che manca rispetto al passato. Allegri è stato sottovalutato, ha dato il giusto valore ai giocatori che aveva a disposizione. Con lui in panchina a Verona, la Juventus avrebbe nascosto la palla sullo 0-1 e l'avrebbe fatto riapparire solo alla fine della partita. Per ora nessuno ha fatto il passo decisivo verso lo scudetto. L'Inter ha davanti a sé due partite su tre fondamentali contro Lazio e Juve, entrambe in trasferta".