Sandro Sabatini a Calciomercato.com ha commentato le presunte frasi razziste del difensore dell'Inter Francesco Acerbi ai danni del difensore del Napoli Juan Jesus. Questo il commento:



SABATINI- "Acerbi si è scusato in campo; Acerbi ha negato fuori dal campo. Se continua così, rischia di peggiorare la sua posizione. Juan Jesus ha ascoltato e parlato in campo, Juan Jesus ha riflettuto e scritto fuori dal campo. Se continua così, può simboleggiare lo slogan che per surreale coincidenza era appiccicato alla giornata di campionato: #keepracismout"".