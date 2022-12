Non siamo affatto stupiti delle parole di Walter Sabatini , che, approfittando dell'inchiesta in corso sulla Juventus, reclama, in pratica,, per sé e per ladi cui è stato direttore sportivo: “Mi sento defraudato. Mentre la Juve faceva quello che le viene contestato, io perdevo un campionato a Roma con 87 punti”.Non siamo stupiti perché a forza di sparare sul pianista, di additarlo alla pubblica infamia, giocoforza arrivano. Qualsiasi e i più astrusi, in anticipo,Sabatini vorrebbe sfilare gli scudetti alla Juventus di cinque e più anni fa, per colpa delle, stavolta dinon die prendersi almeno qualche merito, nei fatti, non a parole. Peccato che si contraddica da solo perché in quel campionato che gli hanno “scippato”, alla Roma lui non c'era più. Se ne era andato (eufemismo) all'inizio della stagione. Comunque, per lui,Vediamole queste plusvalenze infami:, diventa un protagonista della Juve e della Nazionale francese (giocasse oggi la metà di come giocava allora...) e viene rivenduto a. Vi pare incompatibile? Vidal, comprato a(più 2 di bonus) si rivela uno dei centrocampisti più completi d'Europa e non solo: è scandaloso che venga rivenduto a, bonus compresi? Per non parlare di, un altro fenomeno, preso a zero e ceduto a 28 (qui ce la prendiamo con Marotta perché avrebbe dovuto tenerlo)., invece, era cresciuto nel settore giovanile della Juve e pare certamente vergognoso averlo venduto a 12 milioni. Insomma,, ma non ce la sentiamo di dargli tutta la colpa, perché nel tiro al piccione generalizzato tutti, prima o poi, diventano cacciatori, con la speranza di beccare qualcosa.E poi, secondo la definizione che lui diede di sé, non è forse “un etrusco crepuscolare”. Gli etruschi, si sa, sono un popolo misterioso: capire poco di quel che dice il ds fa dunque parte del personaggio (misterioso).