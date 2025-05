Sabatini a SportMediaset: 'La differenza con Tudor si vede'. E si sbilancia su Lazio-Juventus

AFP or licensors

Lazio-Juventus, il commento di Sabatini

"Credo che in ottica bianconera sia un pareggio da guardare positivamente", così, Sandro Sabatini, ha commentato a SportMediaset il pareggio della Juventus a Bologna, aggiungendo: "La Juve giocava in trasferta e aveva tante assenze, in questo senso, dal punto di vista della personalità della squadra nei momenti difficili, la differenza con l'arrivo di Tudor rispetto al passato si vede". Il giornalista ha sottolineato quindi in cosa la squadra è migliorata rispetto a quando era allenata da Thiago Motta.

I bianconeri giocheranno nella prossima giornata un altro scontro diretto per la Champions, questa volta contro la Lazio. Partita che può davvero segnare il campionato delle due squadre. Ed è d'accordo Sabatini che parla di sfida decisiva: "Adesso c'è un'altra partita decisiva, contro la Lazio chi perde è fuori".