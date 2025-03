Sabatini a Sport Mediaset: 'Thiago Motta rema contro i giocatori'

2024 Getty Images



Sabatini: le parole su Thiago Motta

Continuano a far discutere le scelte fatte daper la sfida contro la Fiorentina, dove ha tenuto fuori alcuni tra i giocatori più importanti della Juventus comeDecisioni forti che non hanno ripagato vista la sconfitta per 3-0 ma che in più, oltre a non essere risultati efficaci, hanno aumentato i dubbi sul rapporto che c'è tra il tecnico bianconero e lo spogliatoio.Ai microfoni di Sport Mediaset, Sandro Sabatini è tornato sulla situazione che sta vivendo la Juventus e il tema legato al rapporto tra giocatori e Thiago Motta: "Basta guardare la formazione di Firenze, con l'allenatore che ha tenuto in panchina gli unici due nazionali azzurri della Juventus, e sotto di tre reti ha pensato bene di inserire loro piuttosto che Vlahovic".

Gestione Vlahovic

E a proposito di Vlahovic, che ormai è diventata la riserva di Kolo Muani, Sabatini ha dubbi sulla gestione: "Ecco, non capisco nemmeno il trattamento del serbo, completamente messo da parte da due mesi. Non farà caterve di gol, ma io continuo a preferirlo a Kolo Muani". Se contro la Fiorentina è rimasto in panchina 90 minuti, nella partita precedente il numero 9 era subentrato solo nel finale, quando il risultato era già sul 3-0 per l'Atalanta.