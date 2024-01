Le parole di Sandroa Pressing:SALERNITANA-JUVE - “Nel primo tempo una partita discreta, nel secondo, considerata la superiorità ha fatto poco. Ha attaccato a imbuto e così combini poco. Alla fine però è evidente dalle prime giornate, man mano che il campionato passa sembra che facciano una lotta per rivendicare qualcosa tolto l’anno scorso, questa è l’impressione che danno. Le rivincite compattano il gruppo”.VLAHOVIC – "Va giudicato per le prestazioni. Gioca bene quando sereno e in condizione e quando non ha ansia da prestazione. Fate una narrazione che è a prescindere dalla prestazione. Il Vlahovic di oggi è lo stesso di Monza? No! State raccontando una cosa che è nel metaverso. Non stava bene, i numeri vanno contestualizzati. A volte si deve avere uno stimolo, per tutta la carriera è stato così. Prima di esplodere alla Fiorentina lo stavano regalando al Verona. Devi trovare una colpa ad Allegri anche in questo caso (a Trevisani ndr). Se non capisce alzo la voce".