Sabatini a Pressing: 'Su Thiago si può dire tutto, ma è uscito con la Primavera dell'Empoli'

Le parole di Sabatini su Motta



Quanto conta Juve-Verona per Motta

Sandro Sabatini, a Pressing, parla così del momento di Thiago Motta."Non vale per la contestazione, ci vuole rispetto per l'uomo. Non merita quanto scritto. Il paragone con Klopp? Ci sta. A prescindere dai paragoni, il malumore e l'evidenza della critica, è che questa squadra non sta migliorando, anzi: sta peggiorando progressivamente, compresa la Coppa Italia, fuori con la Primavera con l'Empoli. Puoi fare tutto quello che vuoi, ma se esci così… La colpa di chi è? La colpa è loro".

Il match contro l'Hellas Verona, previsto per oggi, rappresenta quindi un bivio cruciale per Motta. La dirigenza bianconera si aspetta una reazione immediata e una vittoria convincente per dissipare i dubbi sulla continuità del progetto tecnico. Tuttavia, come riportato da Fanpage, il solo raggiungimento del quarto posto potrebbe non essere sufficiente per garantire la conferma dell'allenatore per la prossima stagione.In caso di esonero, si aprirebbero scenari complessi per la Juventus, che dovrebbe individuare rapidamente un sostituto in grado di risollevare le sorti della squadra e centrare gli obiettivi stagionali. La partita contro il Verona diventa quindi non solo un banco di prova per i giocatori, ma soprattutto per Thiago Motta, chiamato a dimostrare di poter invertire la rotta e riconquistare la fiducia dell'ambiente bianconero.