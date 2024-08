Le parole di Sandro Sabatini a Pressing:THIAGO MOTTA - "Sembra quasi che per sottolineare la bravura e il talento di Thiago Motta – secondo me anche un po’ di superbia, una forte autostima non equivochiamo -, si fa un torto a Thiago Motta anteponendo cose come il gioco e Mbangula indovinato. Su alcune cose c’è, su Mbangula c’è anche la stella di trovare un giocatore che nei primi 20’ non ha toccato palla. È bravo, grande intuizione, però… Personalità al limite dell’incoscienza".