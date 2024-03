Sandro Sabatini a Pressing parla della scelta della dirigenza della Juve di non intervenire dopo la sconfitta con la Lazio: "Magari privatamente lo hanno fatto, non voglio fuorviare ma la riconoscibilità della dirigenza di prima non è paragonabile a quella attuale. Credo che il messaggio da parte della società a squadra e allenatore ci sia stato nei giorni scorsi, non solo quello di Scanavino. Sulla partita l'inizio e la fine è stata tutta della Lazio. La parte centrale è stata equilibrata. Certi cambi mi hanno lasciato perplesso. Prima del pallone che arriva a Guendouzi c'è un colpo di tacco di Sekulov dall'altra parte. "