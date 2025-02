Sandro Sabatini, presente negli studi di Pressing in qualità di opinionista, ha commentato la vittoria della Juventus che grazie al goal di Francisco Conceição ha piegato 1-0 l'Inter all'Allianz Stadum riprendendosi il quarto posto in classifica che vale il pass qualificazione per la prossima Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni:"Una Juventus a tratti entusiasmante nel secondo tempo, ma un Inter deprimente. Questa partita potrebbe essere un episodio, ma altrimenti ci sarebbero degli 'alert' sull'Inter che sono evidentissimi. A partire da Calhanoglu, attorno al quale gira la squadra. Riguarda anche Lautaro che sbaglia due goal clamorosi"