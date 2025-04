Sabatini a Pressing: 'Conte sta mancando di rispetto'

Getty Images

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini ha espresso un’opinione molto netta in merito all’atteggiamento dell’allenatore del Napoli, lasciando intendere un possibile addio al termine della stagione. Il giornalista ha puntato il dito contro una presunta mancanza di rispetto nei confronti del club partenopeo, dei tifosi e dell’ambiente.“A me sembra che manchi un pochino di rispetto nei confronti del suo datore di lavoro, della società, dei tifosi, dei giocatori – ha detto Sabatini – perché sta benissimo a Napoli, sta facendo bene, nessuno dice il contrario. Ma nonostante tutto sembra avere già la testa altrove”.

Il riferimento è alla volontà della società di investire sul mercato per costruire una squadra competitiva. “Kvara è andato via, ma ora vogliono investire sul mercato 100 milioni – ha aggiunto Sabatini – quindi sarò troppo malizioso, ma a me sembra che stia facendo qualcosa di molto pretestuoso per il suo, e uso la sua espressione, per il suo fondoschiena, che lo vuole appoggiare evidentemente su un’altra panchina”.Parole che lasciano spazio a molte interpretazioni, ma che evidenziano un clima di incertezza attorno al futuro della guida tecnica del Napoli.