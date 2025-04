Getty Images

Sabatini a Pressing: 'Conte alla Juve? Penso sia tramontata. Tudor in questo caso meriterebbe la conferma'

3 ore fa



Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Pressing, in onda sulle reti Mediaset. Queste le sue parole sulla Juventus:



SABATINI- "Se Tudor arriva quarto e centra l'obiettivo merita la conferma. Penso che l'ipotesi di Conte sia stata già scartata, ma Tudor sta facendo assolutamente il suo dovere. Credo che Igor non vada legato al futuro di Giuntoli. L'operato di quest'ultimo è sotto gli occhi di tutti sia per i giocatori in prestito, sia per la politica abbastanza fantasiosa dei fuori rosa in estate, sia per il fatto che al mercato di gennaio che forse non è il suo forte ha portato dei giocatori che né l'anno scorso né quest'anno sono risultati utili"