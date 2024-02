Le parole di Sandroa Pressing:"Allegri vuole restare alla Juventus anche per una questione affettiva, si è affezionato. C’è anche una parte di orgoglio, sicuramente, ma anche di affetto nei confronti del mondo Juve. A tratti può essere masochistico, alcuni tifosi lo vedono come il diavolo, una situazione che andrebbe spiegato con un trattato, ci sono tanti tifosi secondo cui Allegri non è buono a nulla".