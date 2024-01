Le parole di Sandroa Mediaset:"Lotta al vertice fra Inter e Juventus? Entrambe stanno facendo qualcosa di straordinario, penso non sarà difficile sia per l’Inter sia per la Juventus replicare il girone d’andata. Siamo tutti distratti dalle polemiche legate al VAR, dalla lepre e dal cacciatore o da guardia e ladri, ma rischiamo di perdere la bellezza di un campionato con due squadre che stanno facendo cose davvero straordinarie. Il mio pensiero: tra le due la Juventus sta facendo cose un po’ più straordinarie, ma solo per come era partita".