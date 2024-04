Sandro Sabatini nel prepartita di Juventus-Lazio, gara di andata della semifinale di Coppa Italia, ha commentato il momento che sta vivendo la squadra di Allegri: "La partita di sabato ha messo ancora più paura a una squadra che viene da questa striscia di risultati. Questa sera c'è il fattore pubblico, dopo 10-15 minuti potrebbe anche iniziare a rumoreggiare. Aleggia una situazione che è variabile, può andare verso la tempesta o il sereno". Si prospetta un ambiente non semplice per i giocatori bianconeri, soprattutto se la partita dovesse mettersi in salita.