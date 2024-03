Sandro Sabatini su calciomercato.com:C’è giustizia in fondo a Napoli-Juventus 2 a 1 firmato da Kvara, Chiesa più alla fine Raspadori, come l’anno scorso? La risposta è sì, come sempre. Perchè il risultato è sempre giusto anche quando il conto delle occasioni da gol offre un responso clamoroso. Il Napoli ha avuto tanto possesso palla, la Juventus tante palle gol. La differenza nei particolari, che non sono sembrati dettagli: Vlahovic ha lottato ma anche sbagliato una tripletta, Kvara è stato trascinatore segnando un gol bellissimo per elasticità del gesto. Poi Chiesa tutto per conto suo e Raspadori per conto di Osimhen, diciamo così, che s’era fatto parare il rigore.Alla fine, c’è giustizia nel risultato e ancora più nei suoi significati. Questo Napoli, se progredisce appena appena come sembra nelle ultime partite, può andare avanti in Champions. Questa Juve piena di giovani, del loro entusiasmo e dei loro inevitabili errori, tipo Nonge, può andare avanti sulla strada della ricostruzione. Ma chissà a chi sarà affidata, perchè al di là delle dichiarazioni ufficiali e dei contratti, l’impressione è che la società, compreso Giuntoli non veda l’ora di passare un’estate tranquilla offrendo ai tifosi l’addio ad Allegri.