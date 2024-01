Così Sandrocommenta ai microfoni di Calciomercato.com la situazione in classifica dopo la vittoria dellacontro il: "Chiamatelo il sorpasso dell'asterisco. Che fa un po' ridere, ma di fatto è quello che succede guardando la classifica. La Juventus è avanti, l'insegue con un punto e una partita in meno, così i tifosi bianconeri sono più sereni e speranzosi, quelli nerazzurri magari un po' più preoccupati, ma tutto questo è il mondo virtuale del campionato. Quello reale è che l'Inter deve recuperare una partita, e visto che di asterisco si può sbagliare una volta ma non due sarà difficile che gli uomini di Inzaghi non facciano tesoro di quanto accaduto nell'anno dello scudetto del Milan. Resta però l'evidenza concreta, pur nel primato virtuale, di una Juventus veramente solida e sostanziosa, quella che vince a Lecce grazie a tre uomini che sono poi anche i tre marcatori che rappresentano tutti assieme l'evoluzione della squadra rispetto all'anno scorso.ha già battuto il numero dei gol segnati appunto pochi mesi fa,è un altro giocatore, adesso sì vero leader della difesa, e si concede anche lo sfizio di essere potente e prepotente nel colpo di testa sui calci piazzati, eè la più grande sorpresa della stagione. E poi c'è, che sembra un altro allenatore? Sì in apparenza, nella sostanza no: è lo stesso di sempre, solo che quest'anno ha una squadra che corre".