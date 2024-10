Juventus-Stoccarda, il commento di Sabatini

"Perin il migliore, nella Juve peggiore: il titolo è questo, sintesi pura. Dura e pura: lo Stoccarda ha dominato, anzi stradominato", così commenta Sandro Sabatini la sconfitta della Juventus contro i tedeschi in Champions League."Almeno stavolta, i discorsi non riescono ad ammorbidirli né indirizzarli verso una narrazione più benevola per la squadra di Thiago Motta. Parliamoci chiaro: l’impressione non è stata buona. Tutt’altro. Sembrava la Juve del campionato, nemmeno lontanamente quella bella ed eroica di Lipsia, per intendersi"."Vlahovic si batte come un leone e combatte su ogni pallone. Già, ma quanti palloni gioca? Un paio per tempo, non di più. La sua serata autobiografica s’intitola “68 minuti di solitudine”. Poi arriva la sostituzione che ha due letture obbligate: 1) conservativo in vista dell’Inter; 2) difensivo perché il pari andava bene".