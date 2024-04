Dall'editoriale di Sandrosu calciomercato.com:"La Juve ha giocato come sa e come può. Grande pressione figlia della generosità fino alla fine, secondo slogan della casa, ma poca qualità dall'ultimo passaggio in poi, almeno fino a quando è entrato Chiesa che ha fiammeggiato sulla fascia e propiziato almeno un paio di occasioni. C'è stato anche un po' di tridente, nella Juve, ma in realtà atipico, perchè Yildiz si è schierato alla spalle della prima punta. Bene Cambiaso mezzala e Rabiot coast to coast. Da panca a panca, invece, si sono mossi Allegri e Pioli che almeno per uno o più probabilmente per tutti e due erano al loro The Last Dance in Juve-Milan. Che è finita come per loro: non hanno vinto, ma non hanno neanche perso".