Dalla pagina Instagram di Calciomercato.com, Sandroapprofondisce ciò che, a suo avviso, manca allaper equipararsi all'Inter in termini di qualità della rosa: "La Juventus necessita di un giocatore capace di gestire il possesso a centrocampo con più di uno o due tocchi, i quali, sebbene conferiscano ritmo, generano anche frenesia. In sostanza, un giocatore che potrebbe essere acquisito dal mercato, perché no." Secondo Sabatini, questa aggiunta sarebbe cruciale per apportare una maggiore stabilità al gioco della Juventus e per affrontare le sfide con maggiore controllo tattico.