Sa Pinto, allenatore del Braga, ha parlato del talento Trincao, vicino alla Juve nell'ultima sessione di mercato, che passerà in estate al Barcellona: "Non dobbiamo fargli pressione. Il confronto con Cristiano Ronaldo? E' un po' esagerato. Ha iniziato a giocare con gli U21 quest'anno e non è ancora un titolare indiscusso dello Sporting de Braga. Non è lui e altri dieci. Non preoccupiamoci di questo. Ho giocato in Spagna per diversi anni e so come funzionano le cose, conosco la realtà del gioco. Non dobbiamo fargli pressione. È un giocatore che può aiutare il Barça in futuro, ma è un giocatore che farà un ottimo lavoro.”.